Також у Львові відновили подачу води та опалення. Детальніше про це – розповість 24 канал.

Важливо Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із енергопостачанням, – Укренерго

У Києві знову є світло

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб міста Києва на даному етапі живлення об'єктів критичної інфраструктури – відновлено.

Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

У Львові відновили електропостачання

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що відновлено електропостачання по майже всьому місту.

Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим. Також відновили подачу води та опалення. Вода є гаряча та холодна,

– зазначив мер.

Окрім цього, на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працює.

У Львові повністю вдалося відновити водопостачання

Також 16 листопада після масованої ракетної атаки росіян у Львові відновили водопостачання. "Львівводоканал" працює на дизельних електрогенераторах, можливі перебої, тому львів’ян просять зробити запаси води.

Водночас львів'ян просять із розумінням поставитися до можливого тимчасового погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Крім того, містян просять зробити запас води, адже ситуація у системі електропостачання дуже складна і потрібно бути готовими до усіх можливих ситуацій.

Зауважимо, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень. У Києві – спеціальні графіки екстрених відключень.

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