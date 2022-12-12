Большинство генерирующих мощностей восстановили, – в Укрэнерго дали прогноз по работе ТЭС
В Украине идет восстановление энергосистемы после российских обстрелов. По состоянию на вечер 11 декабря энергетикам удалось восстановить большинство генерирующих мощностей.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире национального телемарафона. Однако после массированных российских обстрелов энергосистеме нужно время на восстановление.
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Какая ситуация в энергосистеме Украины
Владимир Кудрицкий отметил, что в результате ракетной атаки 5 декабря, украинские ТЭС получили серьезные повреждения, которые до сих пор не позволяют использовать их в полной мере.
Что касается теплоэлектростанций – их способность производить электроэнергию все еще не полна и остается ниже, чем та, которую имели к началу недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу,
– подчеркнул Кудрицкий.
По словам главы Укрэнерго, компания ожидает, что уже на следующей неделе в сети будут новые энергоблоки от ТЭС, что улучшит ситуацию с электроснабжением в Украине.
Где самая сложная ситуация со светом
С 10 октября Россия использует энергетический террор для запугивания украинцев и принуждения Украины к переговорам. С того дня оккупанты нанесли 8 волн массированных ракетных ударов и часто атакуют энергообъекты приближенных к фронту регионов.
Из-за российских обстрелов в энергосистемах есть серьезные повреждения. Энергетики без устали работают над ликвидацией последствий и стабилизацией энергосистемы, чтобы облэнерго могли во всех регионах применять графики стабилизационных отключений, а не аварийных.
По словам Владимира Зеленского, сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, где на днях россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали энергообъекты, что привело к почти полному обесточиванию области.
Также проблемы со светом есть в Киеве и области, Волынской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.