В энергосистеме Украины есть существенный дефицит: где самая сложная ситуация со светом

По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Сейчас энергетики делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.

Сейчас работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработок одна из электростанций. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Где самая сложная ситуация со светом

Сейчас продолжаются ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Наиболее сложная ситуация – в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на Востоке и Юге – там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам и повредила объекты энергетической инфраструктуры. Где это возможно, ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Укрэнерго, генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране,

– отметили в компании.

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Как рассказал Денис Шмыгаль, повреждения приводят к сложностям в транспортировке электроэнергии. Решать эту проблему можно только одним способом – это ремонт и восстановление поврежденных объектов, чем наши энергетики занимаются круглосуточно.

Шмыгаль отметил, что в Украине есть постоянный дефицит мощностей, как днем, так и ночью, который может достигать нескольких гигаватт.