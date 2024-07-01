В Укрэнерго назвали месяц, когда может улучшиться ситуация со светом

Уже в августе ситуация в энергосистеме Украины может стать лучше. Причиной является окончание ремонтов на части атомных энергоблоков.

На доступность электроэнергии для потребителей также влияют погодные условия. О состоянии энергосистемы и отключениях света рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Читайте также В Укрэнерго назвали 4 причины увеличения продолжительности и количества отключений

Когда ситуация с отключениями света станет лучше

Энергетики рассчитывают, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и ситуация должна улучшиться.

В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление,

– объяснил Кудрицкий.

На отключение света также влияют регулярные российские обстрелы энергообъектов Украины, жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.

И продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности атомных,

– добавил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Как будут отключать свет 2 июля

Во всех областях Украины завтра, 2 июля, будут применять графики отключения света. Предполагается, что они будут действовать в течение суток.

Также энергетики отметили, что облэнерго будут применять три очереди отключений одновременно в течение всех суток. В качестве причины указали значительный рост энергопотребления из-за жары.