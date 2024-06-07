Света должно стать больше: в Минэнерго анонсировали новый порядок распределения лимитов

Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко рассказал, что в Украине с 8 июня будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений. Сейчас система будет работать в тестовом режиме.

По словам Власенко, новый порядок должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии. От этого у украинцев должна улучшиться ситуация со светом.

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Новый порядок распределения лимитов будет работать в тестовом режиме

Первый заместитель главы Минэнерго отметил, что с субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области.

В связи с этим оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов,

– сказал Власенко.

Чиновник отметил, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис Президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничениями мощности.

"Стараемся постоянно совершенствовать применение указанных механизмов", – сказал он.

Кабмин утвердил порядок применения предельных величин потребления

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До этого 24 мая Кабмин утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Этот порядок определяет взаимодействие между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи, операторами систем распределения, а также потребителями в процессе определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

В Министерстве энергетики Украины, разработавшем этот документ, отмечали, что согласно порядку, областные и Киевские городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение согласно установленным минимальным нагрузкам.

А компания Укрэнерго, как говорится в документе, обязана обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не относятся к этим перечням.

Как отметили в Минэнерго, это решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение.