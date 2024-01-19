Ненастье и кражи кабелей привели к исчезновению света в регионах: будут ли новые отключения

В результате непогоды в нескольких регионах Украины исчез свет. Однако плохая погода не только единственная причина отключения электроэнергии.

В частности, по регионам распространились случаи, когда люди воруют электрокабели. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, передает 24 Канал.

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Непогода привела к исчезновению света

Демченков рассказал, что в настоящее время в 50 населенных пунктах отсутствует энергоснабжение из-за воздействий ветра и гололеда, что повлекло повреждение воздушных линий и проблемы на подстанциях.

Мы имеем больше проблем в Сумской области, а также непогода повлияла на энергоснабжение в Черниговской, Кировоградской, Черновицкой областях. Энергетики работают сейчас, чтобы возобновить энергоснабжение во всех населенных пунктах,

– рассказал он.

По его словам, свет в общинах, где он отсутствует, будет восстановлен в ближайшие часы, как только будет возможность добраться до объектов. В то же время Демченков сказал, что в некоторых регионах, где идет порыв линий, определенные преступники пытаются украсть кабель.

"Это усложняет работу энергетиков, мы работаем с правоохранительными органами, чтобы этого не произошло, и под разрешенным напряжением оставляем кабели, чтобы их не похищали ", – пояснил он.

Замминистра энергетики также сказал, что такие проблемы не массовые, но он хочет предупредить граждан, что это опасно для жизни, ведь может быть поражение током.

Во-вторых, они не смогут сдать это на металлолом. В-третьих, это является уголовным преступлением и таким способом усложняется работа электроэнергетикам. Но непогода является самой большой проблемой, которая сегодня в 50 населенных пунктах, где отсутствует энергоснабжение,

– подчеркнул Демченков.

Отключений света в Украине не планируют

Демченков также сказал, что в других регионах имеются стабильные поставки и ни разу с февраля прошлого года энергетики не применяли веерные отключения.

"Генерирующей мощности сейчас достаточно для того, чтобы обеспечить потребности и домохозяйств, и бизнесов. В случае необходимости мы можем применять аварийную помощь от Польши и Румынии, в зависимости от времени, когда эта помощь нужна", – подчеркнул он.

В то же время, он попросил наших граждан быть сознательными и не использовать большое количество электроприборов, особенно во времена нагрузки на сеть, то есть вечером с 19 до 21 часа, чтобы наше государство имело возможность генерировать столько энергии, сколько есть потребность у населения.

В заключение Демченков заверил, что масштабных отключений света по всей Украине не будет, но из-за непогоды и повреждения возможны локальные отключения. Однако министерство осуществляет ремонтную кампанию, чтобы тепловая генерация могла помочь в случае необходимости с дефицитом электроэнергии.