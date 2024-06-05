В компании YASNO заявили, что ведут статистику отключений, по которой 95 – 97% графиков совпадают.

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Почему графики отключений могут не совпадать

Причин для расхождений в графиках может быть несколько. Первая – потребление меняется очень быстро.

Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и надо сделать так, чтобы у них свет был 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент надо выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, за одну секунду,

– пояснил Сергей Коваленко.

Также графики могут не совпадать, если не срабатывает автоматика. В таких случаях включение и выключение осуществляется вручную.

Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут,

– добавил гендиректор YASNO.

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