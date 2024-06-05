В компанії YASNO заявили, що ведуть статистику відключень, за якою 95 – 97% графіків збігаються.

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Чому графіки відключень можуть не збігатися

Причин для розбіжностей у графіках може бути декілька. Перша – споживання змінюється дуже швидко.

Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду,

– пояснив Сергій Коваленко.

Також графіки можуть не збігатися, якщо не спрацьовує автоматика. В таких випадках увімкнення та вимкнення здійснюється вручну.

Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин,

– додав гендиректор YASNO.

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