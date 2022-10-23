Отключение света в Украине: полезные советы, как выбрать генератор

Россияне массированно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому пришлось ввести временные отключения электроэнергии. Эксперты утверждают, что восстановить свет поможет генератор.

Да, с помощью генератора можно обеспечить электроэнергию в здании даже во время блекаута. 24 канал собрал советы экспертов, какой прибор лучше выбрать.

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Как подобрать генератор

Эксперты уверяют, что при выборе генератора, во-первых, следует обратить внимание на мощность. В частности, нужно рассчитать, сколько энергии потребляют все приборы. С подробным алгоритмом расчетов можно ознакомиться по ссылке.

Для дома может подойти генератор с мощностью 3 киловатт. Эксперты говорят, что этого достаточно для обычной бытовой техники. Вы можете пользоваться приборами первой необходимости. Впрочем, не одновременно.

Для личного дома лучше выбрать генератор с мощностью 5 киловатт. Впрочем, владельцам больших домов понадобится 10 киловатт.

А генераторы с большой мощностью – 50 – 100 киловатт обычно используются как автономный источник энергии в промышленной сфере.

Классификация генераторов: какой вид лучше выбрать

Выделяют четыре вида генераторов. В частности бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные. Впрочем, эксперты убеждают, что топливо можно выбрать по своему усмотрению. Самые популярные бензиновые и дизельные.

Между тем следует обратить внимание на количество фаз. Обычно в частных домах однофазовая сеть, поэтому и генератор понадобится соответствующий. Впрочем, перед покупкой лучше уточнить информацию.

Также следует учесть тип запуска. Одни генераторы придется включать вручную, а другие – заработают сразу после того, как исчезнет электроэнергия. Отметим, что цена на генератор зависит от его характеристик.

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