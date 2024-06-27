На прифронтовых территориях намерены отменить отключения света, – "Укрэнерго"

Сейчас Кабмин работает над возможностью отменить отключение света на близких к линии фронта территориях. Конкретные районы будут определены уже в ближайшие дни.

Об изменениях в методиках отключений света рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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На прифронтовых территориях отменят отключение света

Сейчас схема отключений электроэнергии несколько изменилась: теперь каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение "бремени отключений" между областями.

Сейчас Кабинет Министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять,

– объяснил Кудрицкий.

В "Укрэнерго" ожидают, что уже в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключать.

Осенью ситуация с отключениями может стать лучше

Осенью ситуация в энергосистеме Украины может стать лучше, чем есть сейчас. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что сейчас много мощностей проходят техническое обслуживание, ремонт, восстановление. Все это нужно сделать в летний период. Если это удастся и не будет новых повреждений, то ситуация должна быть лучше.