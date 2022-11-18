Увеличат ли продолжительность отключений света в Украине: ответ Укрэнерго

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по энергосистеме Украины. В Укрэнерго рассказали, может ли в ближайшее время увеличиться продолжительность отключения света.

Украинцам нужно готовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии. Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Увеличится ли в Украине продолжительность отключений света

По словам Кудрицкого, враг хочет уничтожить украинскую энергосистему и вызвать длительные отключения света. Наши специалисты работают над тем, чтобы не дать оккупантам это сделать.

Поэтому к возможным длительным отключениям готовиться нужно, но пока мы вводим графики, которые плановые и мы будем делать все, для того чтобы отключения не очень длительными,

– сказал Кудрицкий.

Ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной. Ремонтные бригады работают, а Укрэнерго принимает все меры для стабилизации ситуации.

Кудрицкий отметил, что уже обеспечено электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а также продолжаются восстановительные работы на наших объектах.

Ситуация со светом очень сложная

Ранее Кудрицкий сообщал , что с начала октября 15 ноября произошла шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая – около 100 ракет.

По словам руководителя компании, атака осуществлена с циничным расчетом – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

"Ситуация серьезная, главная задача Укрэнерго: сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого применяются аварийные отключения. Если мы вводим отключения – значит система все еще управляемая. От чего мы защищаем всех – от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", – рассказал Кудрицкий.

Напомним, премьер Денис Шмигаль сообщал , что в результате российской атаки 15 ноября поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений.

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