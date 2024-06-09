Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил 24 Каналу советы, как украинцам стоит готовиться к наступлению холодов. В частности, для этого он призвал пользоваться услугами сертифицированных компаний.
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Рекомендации для украинцев
Александр Харченко порекомендовал для жителей многоквартирных домов позаботиться о том, чтобы работали независимые источники питания для насосов дома. Говорится о насосах, которые обеспечивают воду и тепло.
Потому что я уверен, городская инфраструктура будет запитана в любом случае. Но без работы насосов, которые расположены в вашем доме, у вас просто не будет доступа к воде, тепла, в мороз это будет некомфортно. Поэтому всем жителям многоквартирных домов об этом надо беспокоиться,
– отметил он.
Есть независимые источники питания для лифтов. Это особенно необходимо там, где живут люди пожилого возраста, где есть более 12 – 14 этажей. Для многих людей может быть бедой лифт, который не работает. Вполне возможно обеспечить резервным питанием и использовать ограниченно, но так он будет работать.
"Кто имеет возможность, я бы призвал не делать самостоятельно аккумуляторных комплексов. Ищите сертифицированные компании. Их в Украине хватает. Вам поставят, инсталлируют, подключат батарею для квартиры. Это абсолютно реально и достаточно комфортно. В вашей квартире будет свет, возможность пользоваться Wi-Fi и так далее. Это значительно комфортнее, чем не иметь доступа к электричеству вообще", – подчеркнул Харченко.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Ситуация со светом: последние новости
- В Укрэнерго и ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 9 июня, украинцы будут со светом чуть ли не весь день. Ограничения все же введут, правда, на несколько часов. Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20 до 22 часов. Ограничения не будут касаться объектов критической инфраструктуры.
- Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко рассказал, что в Украине с 8 июня введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области. Сейчас система будет работать в тестовом режиме.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что после атак россиян по энергосистеме Украины нам стоит привыкать к постоянным почасовым отключениям света в течение длительного периода. Ведь для восстановления системы нужны годы.