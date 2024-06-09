Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко озвучив 24 Каналу поради, як українцям варто готуватись до настання холодів. Зокрема, для цього він закликав користуватися послугами сертифікованих компаній.

Читайте також Можливі відключення і на 14 годин: яка ситуація зі світлом буде взимку

Рекомендації для українців

Олександр Харченко порекомендував для мешканців багатоквартирних будинків потурбуватись про те, щоб працювали незалежні джерела живлення для насосів вдома. Мовиться про насоси, які забезпечують воду та тепло.

Бо я впевнений, міська інфраструктура буде заживлена у будь-якому випадку. Але без роботи насосів, які розташовані у вашому будинку, у вас просто не буде доступу до води, тепла, у мороз це буде некомфортно. Тому всім мешканцям багатоквартирних будинків про це треба турбуватись,

– зазначив він.

Є незалежні джерела живлення для ліфтів. Це особливо необхідно там, де живуть люди літнього віку, де є понад 12 – 14 поверхів. Для багатьох людей може бути бідою ліфт, який не працює. Цілком можливо забезпечити резервним живленням та використовувати обмежено, але так він буде працювати.

"Хто має можливість, я б закликав не робити самостійно акумуляторних комплексів. Шукайте сертифіковані компанії. Їх в Україні вистачає. Вам поставлять, інсталюють, під'єднають батарею для квартири. Це абсолютно реально та досить комфортно. У вашій квартирі буде світло, можливість користуватися Wi-Fi і так далі. Це значно комфортніше, ніж не мати доступу до електрики взагалі", – підкреслив Харченко.

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація зі світлом: останні новини