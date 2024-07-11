Отключений станет больше из-за жары: в Укрэнерго спрогнозировали ситуацию в энергосистеме

В течение 12 – 15 июля в Украине столбики термометров местами будут достигать до +40 градусов. Вследствие этого возможны ухудшения в энергосистеме Украины.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, это продлится недолго.

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Из-за жары в Украине увеличат объем ограничений электроэнергии

Во всех областях ситуация будет примерно одинакова, поскольку сейчас методика отключений, которая была изменена несколько недель назад, предусматривает, чтобы по всей стране было равное количество групп потребителей, которых отключают,

– отметил Кудрицкий.

Как пояснил чиновник, сейчас фиксируется аномальная жара, и не только Украина сталкивается с вызовами в энергетической сфере, но и по сути вся южная Европа страдает из-за крайне высоких показателей температур.

Кудрицкий отметил, что европейская энергосистема также работает близко к пределу своих возможностей, с точки зрения производства электроэнергии это отражается и на ценах на европейских рынках.

В Украине конечно основная причина отключений заключается в том, что огромное количество генерации электроэнергии недоступно из-за обстрелов россиян. И к сожалению, они пока не прекращаются.

"Когда жара спадет, мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля, и также будет вскоре увеличение доступной нам генерации в энергосистеме, ситуация начнет улучшаться", – объяснил он.

К слову, уже в сентябре-октябре Украина имеет шансы избежать отключений света. Однако это возможно только при отсутствии массированных обстрелов энергетики.