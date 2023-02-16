Расслабляться рано, – Укрэнерго об отключении света в Украине

В последние дни в регионах Украины практически нет отключений электроэнергии. Отсутствие отключений связано с тем, что в энергосистеме нет дефицита мощностей. Однако в Укрэнерго предупреждают, что расслабляться рано.

Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он сообщил, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась и даже улучшилась.

Смотрите также В Укрэнерго рассказали, повлиял ли ночной удар на отключение света

Ситуация в энергосистеме улучшилась

По его словам, незначительные или не очень масштабные сетевые ограничения потребления наблюдаются только в Одесском районе и Киевской области.

Мы не наблюдали дефицита мощности в нашей энергосистеме. В некоторых регионах, таких как Одесский, и в Киевской области наблюдались незначительные или не очень масштабные сетевые ограничения потребления. Они связаны с тем, что разбитые сети, которые сейчас восстанавливаются активно, все еще не способны пропустить 100% объемов электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления в то или иное время для этих областей,

– сказал Кудрицкий.

Среди причин стабилизации энергетической ситуации: слаженная работа энергетиков, ремонты, потепление и снижение потребления, импорт электрической энергии из стран Европы.

По данным Укрэнерго, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки.

Какая ситуация со светом в Одессе

Глава правления Укрэнерго сообщил, что энергетическая ситуация в Одессе намного лучше, чем после последней аварии.

"Есть определенные ограничения, связанные с неспособностью сети проживить на 100% город и район, но работаем над устранением всех ограничений в Одессе и других регионах, где у нас могут иногда возникать проблемы с доставкой электроэнергии потребителям", – пояснил Кудрицкий.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели при условии, что не будет новых масштабных разрушений и повреждений нашей инфраструктуры, энергетикам удастся устранить "узкие места" в энергосистеме.

Украина снизила импорт электроэнергии

Кудрицкий заявил, что объемы импорта электроэнергии из Европы снижаются из-за увеличения доступной генерации в украинской энергосистеме.

Украина импортирует гораздо меньше электроэнергии из стран Европы, чем это было еще несколько дней назад.

"Импорт тает на глазах, потому что на глазах увеличивается доступная генерация в украинской энергосистеме, увеличиваются возможности Украины производить электроэнергию внутри страны. Украинская электроэнергия дешевле европейской, а значит, у украинских потребителей есть стимул отказаться от импорта, когда внутреннего ресурса хватает. Это естественный процесс, в этом нет ничего страшного. Важно, что возможность импорта всегда открыта, – и это фактор безопасности, которым можно воспользоваться в случае чего", – пояснил Кудрицкий.