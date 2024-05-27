В жаркие месяцы графики отключений могут быть жестче, – Укрэнерго

Сильная жара негативно влияет на работу солнечных панелей, а люди потребляют больше электроэнергии. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими.

Специалисты Укрэнерго объяснили, как погодные условия влияют на генерацию электроэнергии и к чему готовиться украинцам.

Читайте также Сколько еще будут применять графики отключения электроэнергии: детали рассказали в ДТЭК

В каком состоянии сейчас энергосистема

В Укрэнерго рассказали, что до начала российских прицельных атак по энергосистеме украинские электростанции имели вдвое больше мощностей производить электроэнергию. Если где-то росло потребление – диспетчер просто давал команду включить в работу дополнительный энергоблок на теплоэлектростанции.

Однако с 22 марта по 8 мая Россия разбила почти все крупные ТЭС массированными ракетно-дронными атаками.

Некоторое время быстро покрывать потребление помогали гидроэлектростанции, которые также существенно повреждены российскими ракетами. Но те, что остались, работали на пределе возможностей благодаря паводку. Сейчас половодье идет на спад и скоро закончится. Также сейчас началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, чтобы подготовить их к зиме. Импорта электроэнергии тоже недостаточно,

– говорится в объяснении.

Из-за обстрелов диспетчеры должны полагаться на работу солнечных электростанций. По словам специалистов Укрэнерго, в 2022 году солнечные электростанции занимали около 5% от общего объема генерации в Украине. Сейчас этот процент значительно выше.

Читайте также Цены на свет с 1 июня: ждать ли повышения тарифа

Как погода влияет на генерацию

На эффективность работы солнечных электростанций значительно влияет погода. Количество солнечных лучей, которые достигают поверхности земли, зависит от степени облачности. При этом лучи, которые проходят через облака, преломляются и падают на панель под другим углом.

Другим фактором является дождь, ведь именно дождевые облака сводят генерацию солнечной панели на нет.

Более того, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть жестче,

– предупреждают в Укрэнерго.

Стоит отметить, что если день был солнечным, то он влияет на энергообеспечение не только днем, но и вечером. Гидроаккумулирующие станции за день накапливают воду и отрабатывают ее во время вечерних часов, чем уменьшают необходимость ограничений.

Энергетики заключают, что зависимость украинской энергосистемы от погодных условий – это суровая реальность, которую вызвали российские удары по электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть.

Будут ли отключать свет 28 мая

По информации Укрэнерго, 28 мая, несмотря на сложную ситуацию с электроэнергией, отключения света не прогнозируются. В ДТЭК также пиподтвердили, что ограничения света не запланированы. В то же время ситуация крайне изменчива и потребителей призывают использовать свет экономно.