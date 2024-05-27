Фахівці Укренерго пояснили, як погодні умови впливають на генерацію електроенергії та до чого готуватися українцям.

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В якому стані зараз енергосистема

В Укренерго розповіли, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей виробляти електроенергію. Якщо десь зростало споживання – диспетчер просто давав команду включити в роботу додатковий енергоблок на теплоелектростанції.

Однак з 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками.

Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться. Також зараз почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими. Імпорту електроенергії теж недостатньо,

– йдеться в поясненні.

Через обстріли диспетчери мають покладатись на роботу сонячних електростанцій. За словами фахівців Укренерго, у 2022 році сонячні електростанції займали близько 5% від загального обсягу генерації в Україні. Зараз цей відсоток значно вищий.

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Як погода впливає на генерацію

На ефективність роботи сонячних електростанцій значно впливає погода. Кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, залежить від ступеня хмарності. Водночас промені, які проходять через хмари, заломлюються та падають на панель під іншим кутом.

Іншим фактором є дощ, адже саме дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець.

Більше того, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими,

– попереджають в Укренерго.

Варто зазначити, що якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення не лише вдень, а й увечері. Гідроакумулювальні станції за день накопичують воду і спрацьовують її під час вечірніх годин, чим зменшують необхідність обмежень.

Енергетики підсумовують, що залежність української енергосистеми від погодних умов – це сувора реальність, яку спричинили російські удари по електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути.

Чи відключатимуть світло 28 травня

За інформацією Укренерго, 28 травня, попри складну ситуацію з електроенергією, відключення світла не прогнозуються. В ДТЕК також підтвердили, що обмеження світла не заплановані. Водночас ситуація вкрай мінлива і споживачів закликають використовувати світло ощадливо.