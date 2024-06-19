"Новая методика" отключений света продемонстрировала свою эффективность, – Укрэнерго

Тестирование новой методики отключений света подтвердило, что она является эффективной. Теперь потребители в разных областях Украины отключаются от света равномерно.

Новую методику по распределению объема дефицита электрических мощностей по регионам начали тестировать 8 июня.

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Как теперь выключают свет

Сейчас диспетчерский центр Укрэнерго вместо доведения лимитов отдает всем облэнерго одинаковую команду о том, какое количество очередей надо отключить, чтобы компенсировать дефицит в энергосистеме.

По словам Укрэнерго, таким образом, во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются в потреблении равномерно.

Мы еще анализируем эффективность использования новой методики, но при имеющемся объеме дефицита она уже продемонстрировала свою эффективность. Во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются в потреблении равномерно,

– рассказали в Укрэнерго.

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Ранее Укрэнерго для каждой области устанавливало лимит потребления, который регион не должен был превышать. Однако на ограничения также прямо влияло количество объектов критической инфраструктуры в регионе. Именно из-за этого в части областей отключения света были более жесткими.