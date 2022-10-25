"Укрэнерго" разрабатывает "справедливые" графики отключения света: какие области больше экономят

После массированных атак оккупантов по Украине наша энергетическая система находится не в лучшем состоянии. Чтобы ее стабилизировать, людей просят экономить электроэнергию, а в некоторых регионах ее вообще временно выключают.

В "Укрэнерго" пообещали разработать справедливые графики принудительного ограничения потребления более удобными для потребителей.

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Над этим "Укрэнерго" работает вместе с:

операторами систем распределения (облэнерго),

местными органами власти,

Минэнерго и Офисом Президента.

Как сказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в настоящее время в энергосистеме все еще наблюдается дефицит мощности. Именно поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить графики аварийных отключений потребителей.

К сожалению, в некоторых регионах они распределяются неравномерно, поэтому одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а некоторые страдают от частых отключений. Мы работаем для того, чтобы помочь операторам систем распределения (облэнерго), которые эти графики составляют, сделать так, чтобы отключения были более справедливо распределены между потребителями,

– заверил Кудрицкий.

Он также добавил, что после последней ракетной атаки рашистов на энергетическую инфраструктуру Украины энергопитание восстановлено в большинстве регионов, но отдельные населенные пункты до сих пор остаются без надежного энергоснабжения.

"Энергосистема сейчас как раненый организм, которому необходимо время на восстановление. Мы продолжаем ремонты, и в течение этого времени призываем украинских граждан экономить энергоресурсы. Даже несколько процентов экономии очень сильно помогают сбалансировать энергосистему", – подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Какие области больше экономят электроэнергию

За последние четыре дня ежесуточно были регионы, которые снижали потребление во время вечернего пика на довольно существенную величину. В частности:

в течение 21 октября наибольшее снижение вечером было в Киевской области – 26%, а Киев снизил потребление вечером 23 октября на 2%;

24 октября больше всего вечером потребление снизилось на Хмельнитчине – на 15% и Волыни – на 16,7%.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что снижение уровня потребления электроэнергии в энергосистеме это такой же вклад в победу над врагом, как донат на ВСУ.

Может ли свет исчезнуть на несколько дней

По словам эксперта по жилищно-коммунальным услугам, ситуация не критическая, а восстановление – это вопрос времени. При условии, что Россия не продолжит атаку на объекты энергетической инфраструктуры, угрозы прекращения ее работы нет.

Конечно, если российские удары продолжатся, поддерживать энергосистему станет еще сложнее. В критической ситуации Украина может импортировать электроэнергию из ЕС, но весомый нюанс заключается в ее стоимости. Потому что цены на электроэнергию в ЕС в 6 – 8 раз превышают украинские.

Учитывая это, долговременные отключения крайне маловероятны. Сейчас наша энергосистема целостная и контролируемая Диспетчерским центром, а повреждения сетей постепенно устраняются.

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