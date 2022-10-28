Ситуация дальше экстренная, – в ОП рассказали, когда отключения света станут плановыми

Россия регулярно пытается уничтожить украинскую инфраструктуру, и иногда ее ракеты или дроны-камикадзе попадают в цель. Поэтому ситуация с энергообеспечением остается экстренной.

В частности, именно из-за этих повреждений, а также для того, чтобы быстро и безопасно их починить, энергетикам необходимо, чтобы нагрузка на электросеть не была чрезмерной. Потому во многих городах Украины выключали свет.

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Плановые, а не аварийные отключения

Однако о таких аварийных отключениях довольно часто украинцы могли узнать тогда, когда лампочка внезапно гасла, а с ней переставали работать и все приборы в доме. Поэтому для более комфортного и эффективного планирования власти Украины решили ввести графики отключения света.

Теперь они будут не аварийными, а плановыми. Заработают они на следующей неделе, однако как долго будут продолжаться – пока не сообщается.

В Харькове уже появился график отключения света

28 октября о графике планового отключения в Харькове света заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Харькове для комфорта жителей город разделили на 12 очередей отключения света. Максимальный срок его отсутствия будет составлять три часа.

Электроэнергию будут выключать в таком порядке:

1 очередь с 07:00 до 10:00

2 очередь с 08:00 до 11:00

3 очередь с 09:00 до 12:00

4 очередь с 10:00 до 13:00

5 очередь с 11:00 до 14:00

6 очередь с 12:00 до 15:00

7 очередь с 13:00 до 16:00

8 очередь с 14:00 до 17:00

9 очередь с 15:00 до 18:00

10 очередь с 16:00 до 19:00

11 очередь с 17:00 до 20:00

12 очередь с 18:00 до 21:00

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