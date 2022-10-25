Аварийное отключение электроэнергии в Хмельницком: сколько людей без света

Во всех регионах Украины из-за массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры проблемы с электроснабжением. Мэр Хмельницкого утром 25 октября сообщил об аварийном отключении света в городе.

Недавно городские власти Хмельницкого публиковали график плановых отключений электроэнергии. Однако обесточивание города около 9:00 25 октября не было запланировано.

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Симчишин объяснил, что произошло с электричеством

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сразу отреагировал на ситуацию в своем телеграм-канале. В частности, он сказал, сколько людей без электроэнергии в своих домах.

Друзья, выключение электроэнергии утром, не плановое, а самое аварийное. Пропало напряжение с высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате ориентировочно 60% потребителей в общине, а также значительная часть нашей области без электроснабжения,

– отметил чиновник.

Кроме того, он заверил, что ремонтные бригады уже работают и чинят электросети. К сожалению, на Хмельнитчине сейчас плохая погода – это помеха на пути к быстрому решению проблемы. Время ремонтных работ спрогнозировать очень сложно.

Блэкаут в Хмельницкой области

Объекты критической инфраструктуры и медицинская отрасль Хмельницкого работают, несмотря на аварию.

В городе Нетишине в Хмельницкой области в субботу, 22 октября, исчез свет. Местные жители сутки пробыли без электричества и поэтому вынуждены были готовить еду на улице и стоять в длинных очередях за водой.

В таких ситуациях, как это, важно, не терять оптимизма и оперативно действовать. В общем положение в Нетишине было следующим: люди , у которых есть буржуйки и мангалы, готовили еду во дворах домов; местные власти подвозили воду, а также раздавали кипяток. За горячей водой стояли большие очереди, люди набирали ее себе в термосы. Мобильные телефоны нетишинцы заряжали от генераторов.

Важно экономить электроэнергию

Главы городов и областных военных администраций ежедневно призывают местных в своих регионах экономить электроэнергию. Враг сильно повредил критическую инфраструктуру, поэтому проблемы с электричеством могут быть еще долго.

Как экономно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал необходимость веерных отключений. По его словам, это долгое и сложное дело, однако со временем специалисты отремонтируют все электросети.

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