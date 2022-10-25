Аварийное отключение электроэнергии в Хмельницком: сколько людей без света
Источник:Александр Симчишин
Во всех регионах Украины из-за массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры проблемы с электроснабжением. Мэр Хмельницкого утром 25 октября сообщил об аварийном отключении света в городе.
Недавно городские власти Хмельницкого публиковали график плановых отключений электроэнергии. Однако обесточивание города около 9:00 25 октября не было запланировано.
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Симчишин объяснил, что произошло с электричеством
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сразу отреагировал на ситуацию в своем телеграм-канале. В частности, он сказал, сколько людей без электроэнергии в своих домах.
Друзья, выключение электроэнергии утром, не плановое, а самое аварийное. Пропало напряжение с высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате ориентировочно 60% потребителей в общине, а также значительная часть нашей области без электроснабжения,
– отметил чиновник.
Кроме того, он заверил, что ремонтные бригады уже работают и чинят электросети. К сожалению, на Хмельнитчине сейчас плохая погода – это помеха на пути к быстрому решению проблемы. Время ремонтных работ спрогнозировать очень сложно.
Блэкаут в Хмельницкой области
В городе Нетишине в Хмельницкой области в субботу, 22 октября, исчез свет. Местные жители сутки пробыли без электричества и поэтому вынуждены были готовить еду на улице и стоять в длинных очередях за водой.
Важно экономить электроэнергию
Как экономно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала
Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал необходимость веерных отключений. По его словам, это долгое и сложное дело, однако со временем специалисты отремонтируют все электросети.
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