Много точечных аварий: в ДТЭК предупредили, что у части жителей Киева может долго не быть света

В энергосети Киева из-за атак, морозов и перегрузки сети возникает много точечных аварий. Отсутствие света может быть длительным для некоторых киевлян.

Над восстановлением работают 57 ремонтных бригад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какова ситуация со светом в Киеве?

По состоянию на 17:00 энергетики получили более 200 обращений от киевлян. Каждое из них находится в работе, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Сейчас привлечены все имеющиеся ресурсы: 57 аварийно-ремонтных бригад работают в круглосуточном режиме.

Жителей столицы просят отнестись с пониманием и после восстановления электроснабжения включать энергоемкие приборы постепенно. Это поможет уменьшить нагрузку на сети, избежать новых сбоев и быстрее стабилизировать работу системы.

