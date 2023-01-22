Дефицит до сих пор значителен, – в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве
Источник:фейсбук Сергея Коваленко
Украинская энергосистема пока не оправилась от вражеских ударов. Дефицит мощности до сих пор остается значительным.
Об этом рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Вечером 22 января он традиционно сообщил о ситуации в энергосистеме.
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Дефицит до сих пор значителен
Коваленко сообщил, что дефицит в системе до сих пор остается значительным, несмотря на то, что 22 января были несколько большие лимиты и отключение света в Киеве было по графикам. На завтра есть следующие ограничения:
- Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть отключения будут происходить по графику.
- Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь, что обеспечит 52% потребностей электроэнергии.
Ограничения выше, чем сегодня. При любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки,
– подытожил гендиректор компании YASNO.
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Заживление энергосистемы становится сложнее
Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими ударами.
Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Энергосистема Украины уже пережила:
- 12 ракетных атак врага,
- 14 ударов БПЛА по энергообъектам.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. В частности, говорится о:
- крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС,
- Запорожской ТЭС,
- Луганской ТЭС,
- Углегорской ТЭС,
- Каховской ГЭС.