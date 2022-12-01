Киев может остаться без отопления до весны: Кличко рассказал, при каком условии это произойдет

Есть вероятность, что из-за российских террористических атак Киев останется без отопления до весны. Городские власти уже готовятся к худшим сценариям.

Об этом во время Киевского форума безопасности рассказал городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает 24 канал.

Заметьте "И 500 пунктов не поможет": Кличко призвал киевлян иметь запас воды, продуктов, теплые вещи

При каком условии Киев может остаться без отопления

По словам Кличко, Киев может остаться без отопления до весны, если российские оккупанты поразят объекты критической инфраструктуры, работу которых невозможно будет возобновить в течение суток.

Если в течение 24 часов при температуре минус 5 градусов не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы,

– заявил городской голова.

Он подчеркнул, что городские власти готовятся к худшим сценариям – запускают маленькие котельни, оборудуют их генераторами, чтобы независимо от центрального теплоснабжения в городе были островки тепла.

Кроме этого, Кличко призвал киевлян обязательно подготовить запас технической и питьевой воды, продуктов долгого хранения, а также по возможности договориться со знакомыми или родственниками, имеющими частные дома, пожить у них в случае наихудшего сценария, поскольку "Пунктов несокрушимости" на всех не хватит.

"В Киеве сейчас находятся 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева – это смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало. Не дай Бог, будут ситуации, в которой они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания", – объяснил мэр.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в Киеве теперь будут выключать свет и в тех домах, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Однако продолжительность отключений сократится

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