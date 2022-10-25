В Киеве снова отключают свет: обновленный график адресов
25 октября в Киеве и области предупредили о вынужденных временных отключениях света в течение дня для стабилизации энергосистемы. Ограничения электроснабжения стали применять с 9:20 утра.
Все потребители электроэнергии Киева разделены на три группы. Следовательно, в ДТЭК разработали график, который поможет проще находить свой адрес.
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Каждая группа будет отключена от сети в установленный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений.
Предварительно обещают, чтобы отключения будут продолжаться не более 4 часов.
График отключения света в Киеве:Обратите внимание! Возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30 – 40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
В отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать и более длительное время.
Список населенных пунктов Киевщины, к которым относится отключение, размещен на сайте ДТЭК.
Киевлян просят снизить потребление электроэнергии
О времени и продолжительности возможных отключений и возобновлении поставок света будут сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.
Традиционно в ДТЭК призвали всех жителей города умеренно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.
Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.