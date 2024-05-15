В Киеве и других регионах возможны стабилизационные отключения: в какое время их ждать

В ДТЭК отметили, что сохраняется дефицит электроэнергии. Там обнародовали информацию об ограничениях электроэнергии на четверг, 16 мая.

Соответствующие данные они распространили в своем телеграмм-канале поздно вечером 15 мая. О каких именно отключениях идет речь и в каких областях, читайте на 24 Канале.

Смотрите также Во Львове и области вводят почасовые отключения света: графики для всех групп

Что заявили в ДТЭК

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме тяжелая. Так, сохраняется дефицит электроэнергии.

По указанию Укрэнерго, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях завтра (16 мая – 24 Канал) возможны стабилизационные отключения с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что возможны отключения также и в Донецкой области. В ДТЭК попросили потреблять электроэнергию разумно.

При этом в YASNO отмечают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.

Кроме этого, в столице раньше было 3 группы клиентов, а сейчас 6. Это сделали с целью, чтобы отключения были более прогнозируемым и точным, что сделает их максимально приближенными к графику. Также у большего количества клиентов одновременно будет свет.

Как узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу

Первый способ – это можно сделать с помощью сайта YASNO. Для этого необходимо:

перейти по ссылке на сайт YASNO;

выбрать свой регион в правом верхнем углу;

нажать на "График возможных отключений";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также можно узнать о графиках с помощью бота в Telegram YASNO – online:

перейдите по ссылке, тогда чат-бот откроется автоматически;

выберите свой регион;

нажмите "Возможные отключения";

введите свой адрес.

Другой способ – это сайт ДТЭК. Для этого:

перейдите по ссылке на сайт ДТЭК ;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

введите название своей улицы и номер дома в соответствующих строках.

Стоит заметить, что свет для каждой группы в Киеве будут отключать в промежутках продолжительностью 4 часа.