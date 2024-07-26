Россияне протестуют против отключений света: во что это может перерасти

Сотни россиян вышли на митинги из-за отключения света. Это может перерасти в локальное недовольство, но и здесь есть нюанс. За последние 25 лет российские граждане смогли в лучшем случае записать обращение, мол, "Путин, помоги".

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что российское население надеется на "могущество" диктатора. Будто тот поможет решить вопрос с плохим мэром или другими проблемами, однако до сих пор не могут осознать главную причину этих проблем.

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К каким действиям не готовы россияне

"Если достучаться до Путина в Москве – позвонить на "прямую линию", которую он устраивает раз в год, или записать видео и кто-то увидит в Кремле – тогда все будет прекрасно. Он на белом коне приедет, всех посадит, всех устранит и решит все проблемы", – сказал Жирнов.

Это свидетельствует о том, по его мнению, что российское население абсолютно инфантильно и не способно брать свою судьбу в свои руки. К тому же не понимает, как устроено государственное управление и то, что, например, трубы прорвало не из-за плохого мэра, а из-за плохого президента.

Соответственно нужно говорить что-то вроде "Путин, иди". И даже не просить, а требовать этого. Если же глава Кремля не пойдет, то объявить бессрочные забастовки. К примеру, как это произошло во Франции в 1930-е годы. Тогда на несколько недель остановилась вся страна и власть наконец начала действовать.

На это российский народ не готов,

– подчеркнул Сергей Жирнов.