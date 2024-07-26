Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що російське населення сподівається на "могутність" диктатора. Буцім той допоможе розв'язати питання з поганим мером чи іншими проблемами, проте досі не можуть усвідомити головну причину цих негараздів.

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До яких дій не готові росіяни

"Якщо достукатися до Путіна в Москві – подзвонити на "пряму лінію", яку він влаштовує раз в рік, або записати відео і хтось побачить у Кремлі – тоді все буде чудово. Він на білому коні приїде, всіх посадить, всіх усуне та розв'яже усі негаразди", – сказав Жирнов.

Це свідчить про те, на його думку, що російське населення абсолютно інфантильне й не спроможне брати свою долю у свої руки. До того ж не розуміє, як влаштоване державне управління і те, що, приміром, труби прорвало не через поганого мера, а через поганого президента.

Відповідно потрібно казати щось на кшталт "Путін, іди". І навіть не просити, а вимагати цього. Якщо ж глава Кремля не піде, то оголосити безстрокові страйки. Приміром, як це відбулося у Франції у 1930-ті роки. Тоді на кілька тижнів зупинилася вся країна й влада нарешті почала діяти.

На це російський народ не готовий,

– підкреслив Сергій Жирнов.