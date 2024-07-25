Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що російська економіка вже не витримує витрат на війну. Дефіцити ресурсів та енергетики очевидні.

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Знищення російських енергоресурсів

Подоляк зазначив що атаки по російській території це єдиний ефективний спосіб вести оборонну війну. Завдяки цьому росіяни зможуть зрозуміти що таке війна, яку вони розпочали проти України.

Там соціально мають відчути, що таке втрата доходів, гарантованої безпеки та елементарних побутових потреб: каналізація, вода, опалення, електрика. Це буде масштабовано на всю Росію,

– сказав радник голови ОПУ.

Він наголосив, що такі проблеми у Росії пов'язані не лише з атаками українських безпілотників по їхній території, але й із внутрішніми проблемами країни-агресорки. Кремль витрачає на мілітарну складову велику частину бюджету, тому грошей на внутрішні соціальні потреби немає.

Крім того, працюють санкції. Далі це все суттєво впливатиме на якість життя в Росії,

– наголосив Михайло Подоляк.