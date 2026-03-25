Без света 21 тысяча человек: в Славутиче блэкаут после российской атаки

Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Украины –под ударом оказался Славутич. В городе без света остались около 21 тысячи жителей, продолжаются восстановительные работы.

Город и вся критическая инфраструктура работает на резервном питании и генераторах. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно о ситуации в Славутиче?

Российские войска утром совершили атаку по энергетической инфраструктуре, в результате чего Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света оказались около 21 тысячи жителей города.

Сейчас энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечиваются, социальные учреждения функционируют благодаря генераторам.

Несмотря на отключение электроэнергии, связь и интернет в городе остаются доступными.

Городской голова Юрий Фомичев добавил, что при необходимости будут открыты пункты несокрушимости и как только будет возможность, городской бизнес работает на генераторах.

Что известно об атаках на украинскую энергетику?