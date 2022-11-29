Мэрия Тернополя будет возвращать жителям половину стоимости генераторов, а Черновцов – 80%

Из-за массированных ракетных атак по Украине в большинстве регионов возникли проблемы со светом. Городские власти решили пойти навстречу владельцам альтернативных источников электроснабжения.

Руководители Черновцов и Тернополя сообщили, что мэрии будут частично компенсировать жителям стоимость генераторов. Эта инициатива будет действовать и в следующем году, сообщает 24 канал.

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Куда обращаться за получением компенсации

Мэр Черновцов Роман Кличук отметил, что город будет возвращать 80% стоимости генераторов, купленных после 24 февраля. По его словам, это значительно смягчит возникшую в настоящее время ситуацию.

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета. Местные депутаты согласовали частичное возмещение стоимости генераторов для многоквартирных домов, приобретенных ОСМД, ЖК и управителями домов.

Для получения выплат горожан просят обращаться в организации, осуществляющие управление домами.

Кто получит выплаты

Тернопольский горсовет также принял решение о компенсации половины стоимости генераторов для горожан. Как отмечают, выплаты смогут получить ОСМД или управляющие домов

Однако возмещение стоимости генераторов будет происходить в следующих условиях:

Должна быть сформирована потребность для дома/подъезда, но при условии расчета не менее 2 киловатт на одну квартиру и в доме (или подъезде) должно быть не менее 10 квартир.

Для участия в данной программе главы ОСМД или управляющие дома должны обратиться с соответствующим заявлением в управление ЖКХ (по адресу Тернополь, улица Николая Коперника, 1) и согласовать технические характеристики генератора.

Напомним, во Львове также решили компенсировать половину стоимости электрогенераторов кафе и ресторанам. Такое решение принял исполком. Для получения выплат следует оставить соответствующее заявление в ЦНАПе. Город возвращает половину стоимости вашей покупки, но не больше 80 тысяч гривен.

Как правильно пользоваться генераторами и газовыми горелками.

Расстояние генератора от помещения должно составлять не менее 1 – 1,5 метра, а от окон или дверей – не менее 6 метров. Это необходимо для того, чтобы угарный газ не попадал через щели, ведь человек может погибнуть, если помещение им заполнится.

В ГСЧС говорят, что опасность от маленьких газовых баллончиков ничем не отличается от опасности от большого газового баллона. Очень опасны сами пары газа, которые остаются в уже использованном баллоне.

Заметим, что ни в коем случае нельзя устанавливать газовые баллоны у печей или отопительных приборов, легковоспламеняющихся веществ.

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