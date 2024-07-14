Из-за жары в Украине вспыхнули пожары на энергообъектах на Западе

В Министерстве энергетики рассказали, что в Украине может вырасти потребление света. Ведь из-за жары люди могут чаще включать кондиционеры.

Также в Минэнерго призвали людей экономить свет. Ведь это поможет энергетикам удерживать энергосистему более стабильной.

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Какая ситуация в энергосистеме во время жары

Из-за значительной жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах. В течение всех суток применяются ограничения потребителей,

– заявили в Минэнерго.

Там вспомнили, что главная причина отключения света – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.



Какая ситуация в энергетике / инфографика Минэнерго

В министерстве заявили, что свет не будут выключать:

на предприятиях критической инфраструктуры,

на предприятиях, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Кстати, течение 14 июля в Украине действуют круглосуточные графики отключения света.