Из-за жары в Украине вспыхнули пожары на энергообъектах на Западе

14 июля 2024, 14:05
Читати новину українською

Источник:

Минэнерго

В Министерстве энергетики рассказали, что в Украине может вырасти потребление света. Ведь из-за жары люди могут чаще включать кондиционеры.

Также в Минэнерго призвали людей экономить свет. Ведь это поможет энергетикам удерживать энергосистему более стабильной.

Смотрите также Отключение света во Львове: как будут действовать графики 14 июля

Какая ситуация в энергосистеме во время жары

Из-за значительной жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах. В течение всех суток применяются ограничения потребителей,
– заявили в Минэнерго.

Там вспомнили, что главная причина отключения света – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.


Какая ситуация в энергетике / инфографика Минэнерго

В министерстве заявили, что свет не будут выключать:

  • на предприятиях критической инфраструктуры,
  • на предприятиях, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Кстати, течение 14 июля в Украине действуют круглосуточные графики отключения света.

Автор: Діана Квасневська