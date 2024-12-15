Графики отключений во всех областях унифицируют: в Укрэнерго объяснили, что повлекло такое решение

С 16 декабря отключение света будут применять по новым графикам. Кроме этого, во всех областях они будут унифицированы.

Такие изменения обусловлены требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Что изменит обновленная инструкция применения графиков

Для бытовых потребителей каждая очередь отключений будет дополнительно разделена на две подочереди. Это позволит более точно и равномерно распределять ограничения между регионами и внутри областей.

Кроме этого, графики почасовых отключений во всех областях унифицируют для того, чтобы придерживаться принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, которую определяет облэнерго, получит четкое время, когда к ней будут применять отключения.

По данным Укрэнерго, это будет происходить с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходной.

Обратите внимание! Поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно – окончательное выравнивание продолжительности обесточивания будет происходить по итогам недели. За это, по-прежнему, будет отвечать облэнерго.

Отметим, что на критически важных объектах, которые приоритетно должны быть обеспечены энергоснабжением, свет не будут выключать.