Дефицит мощности значителен: в Укрэнерго рассказали о ситуации со светом
Источник:Укрэнерго
Украина уже пережила 13 ракетных и 15 дроновых массированных атак врага по энергетической инфраструктуре. Повреждение и разрушение энергосистемы, вызванные оккупантами, действительно масштабны.
Поэтому значительный дефицит мощностей в стране сохраняется. Детальнее о ситуации в энергетическом секторе – читайте в материале 24 Канала.
К теме Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС
Ремонтные работы продолжаются, значительный дефицит сохраняется: какое состояние энергосистемы
В Укрэнерго рассказали об актуальной ситуации в энергетической системе страны. В частности, известно, что потребление электроэнергии остается на уровне вторника, 31 января.
К сожалению дефицит все еще есть и он значителен. Его причина – постоянные массированные нападения врага на энергетическую инфраструктуру. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения было уже 13 ракетных и 15 дроновых атак.
Высоковольтные сети и электростанции подверглись значительным разрушениям. Специалисты практически круглосуточно ликвидируют повреждения и проводят ремонтные работы.
После каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
– отметили вы Укрэнерго.
Что еще известно о ситуации в энергосистеме по состоянию на 1 февраля:
- Продолжается восстановление энергообъектов, поврежденных во время последней массированной атаки, произошедшей 26 января.
- Ко всем облэнерго довели увеличенные лимиты потребления. Они действуют в течение суток.
- Превышения лимитов пока нигде не зафиксированы.
- Несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте.
- Более 10 гигаватт основных мощностей все еще недоступны для Украины. Речь идет о самой большой в стране и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС.
Обратите внимание Без дефицита, но будут пики потребления: сколько еще могут продолжаться отключения света
За нарушение отключений и графики: почти половину облэнерго Украины оштрафовали
- В целом в Украине оштрафовали уже 9 облэнерго. В частности, 30 января взыскания подверглись "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".
- Тройку облэнерго оштрафовали за ненадлежащее информирование потребителей о графиках отключений. Речь идет о взыскании на сумму 85 тысяч с каждого облэнерго.
- В то же время, ДТЭК должна оплатить 170 тысяч гривен за то, что не предоставила документы для проверки. Компания должна была передать информацию в бумажном и электронном виде и заверенные копии подтверждающих документов, однако не сделала этого.