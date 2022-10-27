Энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения, – Офис Президента о ситуации со светом

Этой ночью россияне снова ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Поэтому энергетики вынуждены вводить еще более жесткие ограничения подачи электроэнергии.

Сегодня ночью российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру. Повреждено оборудование в центральных областях.

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В центральных регионах введут более жесткие ограничения

Из-за террористических атак оккупантов, чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения.

В Офисе Президента рассказали, что величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, города Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса,

– заверил Кирилл Тимошенко.

Для чего в регионах выключают свет

В Укрэнерго объяснили, что в настоящее время идет ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также возможно, что если у вас нет света, то именно в этот момент из-за повреждения определенных электростанций есть дефицит их мощности в сети именно вашего региона. А другие регионы не могут поделиться мощностью из-за того, что их сети также повреждены ракетными ударами и ударами дронов. Именно поэтому вводятся временные ограничения электроснабжения.

Итак, пока вы находитесь временно без света и єлектричества, в это время наши энергетики чинят сети и восстанавливают подстанции в сверхсложных условиях в любую погоду,

– рассказали в Укрэнерго.

Экономное потребление электроэнергии может помочь избежать принудительных отключений. Чем меньше потребление, тем меньше вероятность, что необходимо будет применить отключение. Даже небольшой процент экономии помогает энергетикам обеспечивать постоянную балансировку энергосистемы.



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