В Украине были масштабные отключения света: какая ситуация в энергосистеме сегодня
Источник:Министерство энергетики Украины
Накануне, 30 мая, в 12 областях отключали свет из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Это произошло из-за снижения частоты в объединенной энергосистеме Украины.
Уже сегодня, 31 мая, в Минэнерго заявили, что генерации электричества достаточно для покрытия потребностей потребителей. Кроме того, запасы газа в хранилищах превысили 9,5 миллиарда кубических метров.
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Свет вернули в 12 областей
Как отмечают, энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителям в 12 областях Украины, оставшихся без света 30 мая. Соответствующая комиссия начала изучать причины, которые привели к рассинхронизации энергосистемы и аварийным отключениям электроэнергии.
В Минэнерго добавляют, что из-за российского террора в прифронтовых областях до сих пор есть проблемы со светом. Так, в Донецкой области из-за боевых действий обесточено 26 населенных пунктов, без света остались 12,3 тысяч потребителей.
Кроме того, в результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады сейчас работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Актуальная ситуация в энергосистеме Украины
Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильна. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет. Отключения не планируются,
– говорится в сообщении.
Добавляют, что в Украине продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.