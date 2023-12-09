Минэнерго разработало графики: когда могут начаться отключения света
В Украине уже разработали графики отключений света в случае необходимости. Но без причины их использовать не будут.
Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила, что графики отключений света применять пока не планируют. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда в Украине могут ввести отключение света
По словам Гринчук, вероятные отключения света в Украине могут быть только в случае значительных повреждений из-за обстрелов.
На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит – у нас есть возможность покрывать его за счет импорта из соседних государств,
– сказала она.
Она отметила, что хотя отключения пока не планируются, такие графики разработаны еще с лета и доведены до всех регионов для того, чтобы избежать ситуаций, которые были прошлой зимой. Ведь Украина должна быть готова к любым ситуациям.
Мы должны быть готовы к любым ситуациям и обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей. Поэтому графики действительно есть, но введение их пока не планируется. Это произойдет разве что если у нас будут значительные повреждения в случае обстрелов,
– объяснила Гринчук.
Украинцев призывают экономить электроэнергию
- С наступлением холодов в Украине наблюдается незначительный дефицит электроэнергии в пиковые часы нагрузки. Поэтому специалисты призывают граждан по возможности сократить потребление, особенно с 09:00 до 19:00. Ведь понижение потребления минимизирует шансы ввода графиков отключений света.
- Украинцев просят не включать одновременно много мощных приборов и переносить стирку на ночное время.
- К экономному потреблению электроэнергии призывают и бизнес, в частности, торговые центры, магазины, кафе и рестораны просят уменьшить освещение витрин и вывесок.