Действительно ли Украина может хранить электричество: объяснение Кудрицкого

Глава правления Укрэнерго заявил, что электричество потребляют в момент его производства. Если Украина производит его меньше, то людям ограничивают потребление.

Кстати, с марта 2024 года в результате атаки россиян по энергообъектам Украина потеряла 9 гигаватт мощности. Владимир Кудрицкий рассказал в интервью, может ли Киев сохранять электричество, есть ли справедливое распределение электроэнергии.

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Что сказал Кудрицкий о том, можно ли хранить электричество

Наш диспетчерский центр следит за тем, чтобы сколько производилось электричества, столько его и потреблялось. Если его производится меньше, нам приходится обрезать потребление. Иначе энергосистема погаснет,

– объяснил глава правления Укрэнерго.

По его словам, отключение – это меньшее зло, чем общенациональный блэкаут.

Относительно домов, которые размещены на тех же линиях питания, что и объекты критической инфраструктуры, то Кудрицкий объяснил – чтобы отключить этих жителей, надо отключить эти объекты критической инфраструктуры. А этого допустить не могут.

Однако энергетики пытаются уменьшить количество домов, которые подключены к критической инфраструктуре. По словам главы правления Укрэнерго, это количество снижено и во многих областях приближается к минимально технически возможной.