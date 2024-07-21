До речі, з березня 2024 року внаслідок атаки росіян по енергооб'єктах Україна втратила 9 гігаватів потужності. Володимир Кудрицький розповів у інтерв'ю, чи Київ зберігати електрику, чи є справедливий розподіл електроенергії.

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Що сказав Кудрицький про те, чи можна зберігати електрику

Наш диспетчерський центр слідкує за тим, щоб скільки вироблялося електрики, стільки її й споживалося. Якщо її виробляється менше, нам доводиться обрізати споживання. Інакше енергосистема погасне,

– пояснив глава правління Укренерго.

За його словами, відключення – це менше зло, ніж загальнонаціональний блекаут.

Стосовно будинків, які розміщені на тих же лініях живлення, що й об'єкти критичної інфраструктури, то Кудрицький пояснив – щоб вимкнути цих мешканців, треба вимкнути ці об'єкти критичної інфраструктури. А цього допустити не можуть.

Проте енергетики намагаються зменшити кількість будинків, які під'єднані до критичної інфраструктури. За словами глави правління Укренерго, ця кількість знижена і в багатьох областях наближається до мінімально технічно можливої.