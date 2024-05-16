В этих условиях нам придется жить до августа, – советник Шмыгаля о возвращении отключений света

В Украине 16 мая действуют графики отключений света. Советник премьер-министра рассказал, сколько нам придется жить в таком режиме.

На пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко рассказал, что отключения света могут продолжаться до августа – сентября этого года. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.

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Ограничения могли начаться позже

По словам Бойко, в августе – сентябре ожидают незначительное улучшение из-за целой совокупности факторов.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. В то же время нагрузка снизится из-за того, что должна быть теплая погода.

Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода,

– объяснил Бойко.

Он отметил, что со снижением температуры начали активно использовать обогреватели и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии. Для того, чтобы удержать энергосистему в сбалансированном состоянии и не допустить аварий, диспетчеры были вынуждены применять отключение потребителей.

Он также сказал, что зима будет "неотвратимо тяжелой". Шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет, поэтому избежать дефицита не удастся.

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