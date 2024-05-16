В этих условиях нам придется жить до августа, – советник Шмыгаля о возвращении отключений света
В Украине 16 мая действуют графики отключений света. Советник премьер-министра рассказал, сколько нам придется жить в таком режиме.
На пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко рассказал, что отключения света могут продолжаться до августа – сентября этого года. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.
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Ограничения могли начаться позже
По словам Бойко, в августе – сентябре ожидают незначительное улучшение из-за целой совокупности факторов.
В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. В то же время нагрузка снизится из-за того, что должна быть теплая погода.
Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода,
– объяснил Бойко.
Он отметил, что со снижением температуры начали активно использовать обогреватели и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии. Для того, чтобы удержать энергосистему в сбалансированном состоянии и не допустить аварий, диспетчеры были вынуждены применять отключение потребителей.
Он также сказал, что зима будет "неотвратимо тяжелой". Шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет, поэтому избежать дефицита не удастся.
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- Генеральный директор компании отметил, что отключение света у населения, к сожалению, было вопросом времени. Также Сергей Коваленко отметил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гигаватт мощностей.
- Чиновник отметил, что последние недели был полный диссонанс. Несмотря на обстрелы, не было понимания, насколько ситуация сложная. Именно в это время мы потеряли большинство маневровой генерации. Однако, энергетики 24/7 придумывали схемы, как сделать так, чтобы население не чувствовало последних атак врага. И им это удавалось.
- Однако, не сейчас. Дефицит никуда не делся, импорт имеет физические ограничения, а спрос на электроэнергию существенно возрастает из-за низкой температуры. Сейчас низкой, а летом наоборот, – из-за нагрузки в связи с жарой.