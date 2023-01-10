В Украине вырос дефицит мощности и в ночные часы: у Зеленского назвали причины
Источник:телеграмм Кирилла Тимошенко
Ситуация с энергообеспечением остается сложной. В то же время потребление электроэнергии 10 января выросло.
Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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В Украине вырос дефицит мощности и в ночные часы
Тимошенко отметил, что в большинстве регионов 10 января возросло потребление электроэнергии из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром.
Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.
Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,
– заметил заместитель председателя ОП.
По его словам, потому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения.
"Команда президента, правительство, парламент, Вооруженные Силы Украины, украинцы, а также многочисленные международные партнеры, продолжаем держать оборону. Мы – украинцы, и мы победим", – подытожил Тимошенко.
Во многих областях Украины ввели аварийные отключения
- Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако во многих регионах эти лимиты превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.
- В некоторых областях порывистый ветер повредил сети распределения операторов. На местах уже работают ремонтники.
- В прифронтовых регионах на Востоке и на юге страны ситуация со светом сложная. Захватчики наносят значительные повреждения местным электросетям.