Заложники ситуации: во Львовоблэнерго объяснили, почему часто меняют графики

Во Львове действует график почасовых отключений электроэнергии. Свет выключается поочередно для всех абонентов, продолжительность отключений ежедневно разная. А последние дни график вообще меняли несколько раз в течение дня.

В частности, 27 августа его сменили десять раз. Пока в "Львовоблэнерго" объяснили, почему так происходит.

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Отмечают, что стабилизировать ситуацию может возвращение "белых" ячеек в график, а сейчас они руководствуются исключительно распоряжениями от НЭК "Укрэнерго".

Только выполняют изменения, а не устанавливают

В компании говорят, что не могут влиять на частоту или причины изменений в графиках, только выполняют указания и не имеют права игнорировать команды. В то же время, "Укрэнерго" не объясняет причины частых изменений.

Все распоряжения мы получаем от НЭК "Укрэнерго", мы не можем объяснить, почему так происходит. Они вносят коррективы. Мы заложники ситуации, потому что мы не имеем права не публиковать изменения,

– сообщили в "Львовоблэнерго".

Также в компании отметили, что раньше на такие случаи могли применять график с белыми ячейками– "возможно отключение", и его отменили.

"Если бы так и было, то мы бы тогда могли выключать свет в этих ячейках в случае необходимости, но сейчас мы даем точные часы включения и выключения. Обновляем ровно столько раз, сколько команд дает "Укрэнерго" ",– объяснила спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушко.

Отключение света во Львове

Сегодня, 29 августа, во Львовской области продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение суток жителям области свет будут выключаться на 1– 3 часа, в зависимости от группы.