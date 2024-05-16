"Отключения неизбежны": в YASNO спрогнозировали, когда начнется действительно сложный период

Из-за значительного дефицита электроэнергии 16 мая по всей Украине действуют графики почасовых отключений света. В компании YASNO спрогнозировали, когда начнется сложный период.

Генеральный директор компании отметил, что отключение света у населения, к сожалению, было вопросом времени. Также Сергей Коваленко заявил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гигаватт мощностей.

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"Нас ждет сложный период"

Чиновник отметил, что последние недели был полный диссонанс. Несмотря на обстрелы, не было понимания, насколько ситуация сложная. Именно в это время мы потеряли большинство маневровой генерации. Однако энергетики 24/7 придумывали схемы, как сделать так, чтобы население не чувствовало последних атак врага. И им это удавалось.

Однако не сейчас. Дефицит никуда не делся, импорт имеет физические ограничения, а спрос на электроэнергию существенно возрастает из-за низкой температуры. Сейчас низкую, а летом наоборот, – из-за нагрузки в связи с жарой.

В результате обстрелов мы потеряли 8 гигаватт мощностей. И в первую очередь маневровых мощностей как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой,

– заявил Коваленко.

В то же время добавил, что сейчас генерационные компании и крупнейшие потребители среди бизнеса сейчас делают все, чтобы изменить ситуацию.

"Однако очень важно, чтобы наш бизнес мог работать, чтобы у нас было кому создавать ВВП, усиливать армию, чтобы у людей была работа. Поэтому перекладывать весь дефицит на бизнес неправильно. Если мы хотим победить, то надо делать паритет между населением и бизнесом, потому, к сожалению, отключения для нас с вами неизбежны", – подчеркнул гендиректор YASNO.

Добавил, что, конечно, возможно, сейчас энергетики выдумывают новую схему, как сделать недостаток электроэнергии не столь ощутимой, но украинцы должны пройти этот сложный путь.

"И каждый должен понимать свою ответственность в этом вопросе, и каждый из нас должен ограничить свое потребление. И мы пройдем этот этап, и все восстановим, все преодолеем, потому что победа будет за нами!" – подчеркнул Коваленко.

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