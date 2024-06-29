Июль будет индикатором: что повлияет на продолжительность отключения света

Этой зимой отключения света могут длиться по 12 часов. Такой прогноз в энергетической компании Yasno назвали "базовым", он может измениться как к лучшему, так и к худшему.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что такой сценарий возможен. Однако важным показателем станет то, каким график отключения света будет в июле.

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Улучшится ли ситуация

В то же время за последний месяц ситуация с отключениями света не изменилась. Вышел из эксплуатации один атомный блок, сейчас три блока находятся в плановом ремонте.

Ситуация является стабильно тяжелой. Действуют графики почасовых отключений по всей Украине. Улучшение ситуации в ближайший месяц – полтора не ожидается,

– отметил Омельченко.

Возможно, по его мнению, будет несколько уменьшена продолжительность отключений, начиная с середины августа и до начала октября. При условии, если не будет новых мощных обстрелов энергетических объектов.

Относительно прогноза гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко об отключении света зимой по 12 часов, то все может быть. Единственное, можно констатировать тот факт, что легко точно не будет. В то же время июль будет индикатором того, как мы пройдем зиму,

– объяснил он.

Этот месяц является достаточно сложным из-за:

пиковых ремонтных работ на атомных электростанциях;

июль является жарким месяцем.

По моему базовому сценарию, зимой будет примерно такая же продолжительность отключений как в июле плюс четыре часа увеличения продолжительности отключений по сравнению с этим месяцем,

– предположил директор энергетических программ.

Однако все может измениться в зависимости от того, сколько Украина сможет восстановить энергетической инфраструктуры – прежде всего генерации. Поскольку с системой передачи у нас более-менее все нормально – она имеет возможность передавать достаточно объемов.

"Также важно, сможем ли защитить нашей ПВО энергетические объекты, в частности, отремонтированные", – подчеркнул Владимир Омельченко.