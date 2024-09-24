Какой может быть зима для украинцев: эксперт по вопросам энергетики оценил ситуацию

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергоструктуры Украины, что значительно повлияло на устойчивость энергосистемы. Кроме этого, ситуация со светом вблизи линии боевого соприкосновения является худшей, ведь там атаки врага не останавливаются ни на день.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что стоит обратить внимание только на населенные пункты, которые расположены на расстоянии 10 километров от фронта. Серьезные проблемы есть и в таких крупных городах как Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон и Одесса.

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Насколько критическая сейчас ситуация

В вышеупомянутых городах есть большие проблемы с обеспечением бесперебойного снабжения электроэнергии. Особенно говорится о тех районах, которые больше всего пострадали от ударов, например, Салтовка в Харькове,

Если говорить о другой территории Украины, то проблемы гораздо меньше. Впрочем определенные риски существуют. Они связаны с высокой вероятностью продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Эти риски правительство сейчас пытается минимизировать.

Энергетики делают свое дело: восстанавливают все, что можно восстановить, замещают то, что можно заместить. Поэтому, на мой взгляд, ситуация является достаточно благоприятной,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

У нас есть баланс между генерацией и потреблением электрической энергии. Его удается сохранять уже месяц. Далее все будет зависеть от того, какой будет погода и от других стихийных явлений, в частности действий России.

Какой может быть зима

Апокалиптических прогнозов у профильных экспертов нет. Наиболее реалистичным выглядит сценарий, согласно которому, когда температура окружающей среды опустится ниже нуля, то в большинстве регионов Украины будет от трех до четырех очередей отключений электрической энергии одновременно.

Это где-то 8 +- 4 часа в сутки электрической энергии не будет. Могут возникнуть сложности, если в отдельные зимние дни температура снизится ниже, чем -10°. Тогда будут большие перерывы в энергоснабжении,

– рассказал эксперт по вопросам энергетики.

Конечно, в этом прогнозе не учтены возможные удары России по энергетической инфраструктуре и аварийные отключения, связанные с ликвидацией последствий этих ударов. Но даже несмотря на это, не стоит говорить, что зима будет гораздо тяжелее, чем в 2022 – 2023 годах.

Энергетики и рядовые граждане знают, как действовать. Уже есть больше понимания, чего ожидать. К тому же Силы обороны делают все возможное для того, чтобы избежать осложнения ситуации.