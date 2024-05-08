Речь исключительно о почасовых отключениях: какие ограничения могут быть применены после атаки

В ночь на 8 мая Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Оккупанты запускали дроны, много ракет, а утром еще и подняли МиГ, который пускал "Кинжалы".

Под удар попали энергетические объекты в нескольких областях. Энергетики сразу предупредили о возможных отключениях вечером и просят не включать энергоемкие приборы в это время.

Важно Вечером возможны отключения по всей Украине: какая ситуация с электроэнергией 8 мая

Какими будут отключения в Украине 8 мая

Николай Колесник, заместитель министра энергетики, в эфире телемарафона детализировал ситуацию. По его словам, энергетики пытаются обеспечить максимально доступную мощность собственной добычей и за счет импорта.

Речь исключительно о графиках почасового ограничения подачи электроэнергии, исходя из сетевых ограничений,

– так он описал возможные отключения.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Колесник призвал "сбалансировать систему рациональным потреблением промышленности и бытовых потребителей", чтобы можно было покрыть вечерний спрос. Заместитель министра объяснил: если немного изменить бытовые привычки и включить утюг или электрическую духовку не тогда, когда привыкли, это очень поможет всем украинцам.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Есть и хорошая новость: благодаря солнечной погоде можно использовать возобновляемую энергетику. Но в некоторых областях, в частности Харьковской, остается тяжелая ситуация. Там применили графики почасового ограничения подачи электроэнергии и для бытовых потребителей.

В Минэнерго призвали экономить электроэнергию

"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", – попросили в ведомстве.

Ограничения будут равномерно распределены по всем областям и могут длиться с 18:00 до 23:00. Информация о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародована на официальных страницах местных облэнерго.