Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов изданию "Флеш".

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Что могут почувствовать россияне, если война продолжится?

"Флеш" отмечает, что руководство России полностью готово к длительному противостоянию и способно годами атаковать Украину ракетами и беспилотниками при финансовой и технической поддержке Китая. Для удержания линии фронта Кремль без проблем ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, а проблемы с топливом или экономикой мало волнуют Кремль.

По его словам, ключевой рычаг для ускорения окончания войны лежит в плоскости реакции рядовых россиян, для которых боевые действия раньше были чем-то далеким. Он подчеркнул, что даже у запуганного общества есть предел терпения, который наступает тогда, когда под угрозой оказываются базовые потребности жизнеобеспечения — так называемое "дно" пирамиды Маслоу.

"Если война не закончится, то зимовать без света и тепла будем не только мы, но и большая часть жителей средней полосы России",

– предупредил советник министра обороны.

"Флеш" отметил, что Кремль повторил ошибку Советского Союза, тотально ограничив доступ граждан к альтернативной информации. Из-за этого россияне всё чаще ищут правду о реальном положении дел в украинских СМИ и Telegram-каналах.

Именно поэтому он призвал украинцев активно участвовать в когнитивной войне и распространять в сети контент о внутренних проблемах России, объясняя гражданским россиянам причинно-следственные связи между агрессией Кремля и разрушением их собственного быта.

Напомним, в России обостряется топливный кризис. Производство бензина сократилось примерно на четверть, а нефтепереработка упала до минимума за 21 год. Дефицит топлива уже приводит к остановке транспорта, перебоям в логистике и проблемам в регионах.

Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены уже в десятках регионов, местами останавливаются мусоровозы и общественный транспорт, а АЗС либо ограничивают продажу, либо повышают цены. Кризис постепенно охватывает даже нефтедобывающие регионы и аграрный сектор, что усиливает риски для экономики России.