Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш".

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Що можуть відчути росіяни, якщо війна продовжиться?

"Флеш" наголошує, що керівництво Росії повністю готове до тривалого протистояння та має спроможність роками атакувати Україну ракетами й безпілотниками за фінансової та технічної підтримки Китаю. Для утримання лінії фронту Кремль без проблем щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, а проблеми з паливом чи економікою мало хвилюють Кремль.

За його словами, ключовий важіль для прискорення закінчення війни лежить у площині реакції пересічних росіян, для яких бойові дії раніше були чимось далеким. Він наголосив, що навіть у заляканого суспільства є межа терпіння, яка настає тоді, коли під загрозою опиняються базові потреби життєзабезпечення – так зване "дно" піраміди Маслоу.

Якщо війна не закінчиться, то зимувати без світла та тепла будемо не тільки ми, а й більша частина мешканців середньої смуги Росії",

– попередив радник міністра оборони.

"Флеш" зауважив, що Кремль повторив помилку Радянського Союзу, тотально обмеживши доступ громадян до альтернативної інформації. Через це росіяни дедалі частіше шукають правду про реальний стан справ в українських медіа та телеграм-каналах.

Саме тому він закликав українців активно долучатися до когнітивної війни та масштабувати у мережі контент про внутрішні проблеми Росії, пояснюючи цивільним росіянам причинно-наслідкові зв'язки між агресією Кремля та руйнацією їхнього власного побуту.

Нагадаємо, у Росії загострюється паливна криза. Виробництво бензину скоротилося приблизно на чверть, а нафтопереробка впала до мінімуму за 21 рік. Дефіцит пального вже призводить до зупинки транспорту, перебоїв у логістиці та проблем у регіонах.

Обмеження на продаж бензину та дизелю запроваджені вже в десятках регіонів, місцями зупиняються сміттєвози та громадський транспорт, а АЗС або обмежують продаж, або підвищують ціни. Криза поступово охоплює навіть нафтовидобувні регіони та аграрний сектор, що посилює ризики для економіки Росії.