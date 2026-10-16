Громкоговорители вместо сирен и модульные городки: как ГСЧС готовится к сложной зиме

Зимой украинцы могут столкнуться не только с перебоями в электроснабжении, но и с другими опасными ситуациями. Спасатели готовят технику и оборудование, которые помогут оказать поддержку людям, если из-за аварий, непогоды или российских ударов возникнет угроза их жизни и здоровью.

Организация жизнедеятельности городов лежит на местных властях, однако спасатели готовы мгновенно присоединиться к работе по их запросу. Об этом во время брифинга в "Укринформе" рассказал начальник Государственного центра управления в чрезвычайных ситуациях ГСЧС Украины Александр Харченко.

Как будут оповещать людей во время отключений электроэнергии?

В случае значительных отключений электроэнергии могут возникнуть перебои в работе систем оповещения населения. Поэтому ГСЧС готова при необходимости и по соответствующему запросу использовать пожарно-спасательную технику, оснащенную громкоговорителями.

Это позволит передавать сообщения людям, если обычные средства оповещения не будут работать.

Чем ГСЧС будет помогать во время перебоев с электричеством и водой?

Для автономного питания объектов критической инфраструктуры спасатели могут задействовать генераторы мощностью от 30 кВт. Также служба расширила возможности обогрева: подготовила тепловые пушки, мобильные котлы и мощные обогреватели на базе автомобилей, которые можно использовать на больших объектах.

В случае аварий с водоснабжением ГСЧС может доставлять людям питьевую и техническую воду специализированными автомобилями-водовозами. Служба также планирует в дальнейшем расширять соответствующие возможности.

Где люди смогут получить помощь?

Для поддержки населения во время длительных кризисных ситуаций ГСЧС подготовила более 1,1 тысячи стационарных и мобильных пунктов несокрушимости.

При необходимости спасатели также могут развернуть палатки и модульные городки для временного или более длительного размещения людей. При поддержке партнеров возможна организация горячего питания и привлечение полевых кухонь.

Как спасатели готовятся к снегопадам?

ГСЧС подготовила тяжелую инженерную технику, в частности грейдеры, бульдозеры и погрузчики, а также снегоуборочные шнекороторные машины, эвакуаторы и снегоболотоходы "Богун". Последние могут помогать эвакуировать людей в сложных условиях.

В то же время Александр Харченко подчеркнул, что основная работа по расчистке снега остается задачей коммунальных служб. Спасатели будут привлекаться прежде всего в неотложных ситуациях, когда требуется экстренная помощь.

Подготовка к зиме требует не только готовности спасателей, но и поддержки критически важной инфраструктуры. Недавно Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии защиту критически важной инфраструктуры и убежища для украинцев, а также анонсировал новые решения в поддержку Украины уже в этом месяце.