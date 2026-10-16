Організація життєдіяльності міст лежить на місцевій владі, проте рятувальники готові миттєво долучитися за їхнім запитом. Про це під час брифінгу в "Укрінформі" розповів начальник Державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України Олександр Харченко.

Як оповіщатимуть людей під час блекаутів?

У разі значних блекаутів можуть виникнути перебої в роботі систем оповіщення населення. Тому ДСНС готова за потреби та за відповідним запитом використовувати пожежно-рятувальну техніку, оснащену гучномовними сигнальними пристроями.

Це дасть змогу передавати повідомлення людям, якщо звичайні засоби оповіщення не працюватимуть.

Чим ДСНС допомагатиме під час перебоїв з електрикою та водою?

Для автономного живлення об'єктів критичної інфраструктури рятувальники можуть залучати потужні генератори від 30 кВт. Також служба розширила можливості обігріву: підготувала теплові гармати, мобільні котли та потужні підігрівачі на базі автомобілів, які можна використовувати на великих об'єктах.

У разі аварій із водопостачанням ДСНС може доставляти людям питну й технічну воду спеціалізованими автомобілями-водовозами. Служба також планує надалі розширювати відповідні можливості.

Де люди зможуть отримати допомогу?

Для підтримки населення під час тривалих кризових ситуацій ДСНС підготувала понад 1,1 тисячі стаціонарних і мобільних пунктів незламності.

За потреби рятувальники також можуть розгорнути намети й модульні містечка для тимчасового або тривалішого розміщення людей. За підтримки партнерів можливе організування гарячого харчування та залучення польових кухонь.

Як рятувальники готуються до снігопадів?

ДСНС підготувала важку інженерну техніку, зокрема грейдери, бульдозери й навантажувачі, а також снігоприбиральні шнекороторні машини, евакуатори та снігоболотоходи "Богун". Останні можуть допомагати евакуйовувати людей у складних умовах.

Водночас Олександр Харченко наголосив, що основна робота з розчищення снігу залишається завданням комунальних служб. Рятувальники долучатимуться передусім у невідкладних ситуаціях, коли потрібна екстрена допомога.

Підготовка до зими потребує не лише готовності рятувальників, а й підтримки критичної інфраструктури. Нещодавно Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії захист критичної інфраструктури й укриття для українців, а також анонсував нові рішення на підтримку України вже цього місяця.